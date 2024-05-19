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NYT увидела неспособность ВСУ остановить наступление на Харьков

Источник:
The New York Times
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались не готовы противостоять наступлению российских войск на харьковском направлении из-за нехватки ресурсов, пишет газета The New York Times.

«Скудные оборонительные укрепления» Украины не оказали никаких препятствий «скорости и силе» российской армии, констатирует издание, отмечая, что украинские солдаты покидали свои позиции, будучи «застигнуты совершенно врасплох».

NYT называет артиллерию «огромным преимуществом» России. «Истощенная украинская противовоздушная оборона» не может противостоять действиям российской авиации, добавляет издание.

Как заявили изданию на условиях анонимности представители украинского военного руководства, «ситуация в харьковском регионе критическая» для ВСУ.

Минобороны РФ ранее сообщило, что подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Старица Харьковской области.

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nicollaich

Самая миролюбивая нация.Хотя...Какая там нация.Сброд со всего мира, уничтожвший коренных жителей америки.

pepelmetal

Не нужно тут свои содомистские желания озвучивать!

paramedic

Ога-ога, коварная Россия по результатам Минских соглашений обманула честного Зелибобу.Потом ещё раз обманула,...

scorpion2777

Он ими живёт, каждый день в уста берёт.