Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались не готовы противостоять наступлению российских войск на харьковском направлении из-за нехватки ресурсов, пишет газета The New York Times.

«Скудные оборонительные укрепления» Украины не оказали никаких препятствий «скорости и силе» российской армии, констатирует издание, отмечая, что украинские солдаты покидали свои позиции, будучи «застигнуты совершенно врасплох».

NYT называет артиллерию «огромным преимуществом» России. «Истощенная украинская противовоздушная оборона» не может противостоять действиям российской авиации, добавляет издание.

Как заявили изданию на условиях анонимности представители украинского военного руководства, «ситуация в харьковском регионе критическая» для ВСУ.

Минобороны РФ ранее сообщило, что подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Старица Харьковской области.