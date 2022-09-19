Американский фигурист Малинин попал в Книгу рекордов Гиннесса

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин попал в Книгу рекордов Гиннеса за первое чистое исполнение самого сложного прыжка на соревнованиях — четверного акселя, сообщается на сайте справочника.

Малинин прыгнул аксель в четыре с половиной оборота в произвольной программе на турнире U.S. International Classic. За элемент, базовая стоимость которого оценивается в 12,5 балла, фигурист получил 13,5 балла.

«Только два других фигуриста в истории — Юдзуру Ханю и Артур Дмитриев-младший — пытались выполнить четверной аксель на соревнованиях. Это последний прыжок, который нужно успешно выполнить как четверной», — говорится в сообщении.

Малинину 17 лет, он родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших за Узбекистан в одиночных дисциплинах и переехавших в Штаты в 1998 году. Выбор фамилии сына они объяснили опасениями, что фамилия Романа в США слишком сложна для произнесения.

Фигурист владеет пятью четверными прыжками. На тренировках он выполняет каскады четыре — четыре: четверной тулуп — четверной тулуп, четверной тулуп — четверной риттбергер, четверной тулуп — ойлер — четверной сальхов.