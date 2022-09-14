WhatsApp получил крупное обновление

WhatsApp получил обновление функций. Новые опции фильтрации, удаления сообщений и изменения параметров групп и возможностей чатов коснутся всех пользователей, а не только бета-тестеров.

Пользователи WhatsApp теперь могут отфильтровать непрочитанные сообщения. Для этого нужно нажать на иконку поиска и воспользоваться соответствующей кнопкой во всплывающем меню. Там же можно отсортировать чаты по наличию картинок, видео, аудио и документам.

Теперь можно сразу же отменить действие «Удалить у меня», а функция «Удалить у всех» доступна всем пользователям в течение двух суток после публикации сообщения.

Максимальное количество участников групп после обновления WhatsApp составляет 512 пользователей. Приятным нововведением стало увеличение объема отсылаемых файлов до 2 Гб, это позволит делиться большими видео.

Платные сервисы появятся в WhatsApp

Обновленные версии WhatsApp уже доступны в Google Play и AppStore. В скором времени пользователей ожидает еще несколько апдейтов с новыми функциями.