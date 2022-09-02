Платные сервисы появятся в WhatsApp

Разработчики WhatsApp сформируют специальное подразделение для внедрения платных функций. Нововведение не коснется уже существующих опций мессенджера.

Вице-президент Meta (организация признана экстремистской в России и запрещена) Джон Хегеман, курирующий подразделение в интервью The Verge рассказал, что монетизировать будут новые функции и у компании нет планов внедрять рекламу и тем более брать деньги за ее отключение.

«Мы видим возможности для создания новых типов продуктов, функций и возможностей, за которые люди были бы готовы платить и с удовольствием платили», — сообщил Хегеман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Telegram снизил стоимость подписки

Доход корпорации почти полностью поступает от рекламы в принадлежащих ей соцсетях и он резко снизился после того, как Apple ограничила функционирование рекламных трекеров на iOS. Компания впервые за десять лет понесла убытки.

Начиная со своего появления в 2009 году WhatsApp был платным. Пользователи могли бесплатно использовать мессенджер в течение года, после чего приобрести ежегодную подписку за 1 доллар. Бесплатным он стал в 2016 году.