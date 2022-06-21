Telegram снизил стоимость подписки

Разработчики мессенджера Telegram выпустили свежую версию клиента для устройств на основе операционной системы Android с поддержкой платной подписки Telegram Premium. При этом сама подписка существенно подешевела.

Приложение доступно для скачивания с сайта Telegram и из онлайн-магазина Google Play. При этом если версия с сайта Telegram предлагает купить Telegram Premium за 379 рублей, то версия из онлайн-магазина Google Play — за 309 рублей.

Ранее поддержка Telegram Premium появилась в клиенте для iOS, при этом первоначальная подписка заметно дороже — за 450 рублей. Затем стал доступен специальный бот @PremiumBot, через который российские пользователи могут оплатить подписку по сниженной стоимости — 379 рублей в месяц.

При этом фактически на сегодня самый дешевый вариант подписки доступен в приложении из Google Play.

Платная подписка Telegram Premium отключает рекламу в мессенджере, удваивает лимиты, также с ней доступна расшифровка голосовых сообщений, наборы премиальных стикеров и реакций.