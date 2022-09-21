Зачем бросают горсть земли в могилу?

Нужно ли бросать землю на гроб усопшего? А сколько горстей — одну или три? Зачастую люди не задумываются, зачем они это делают, просто повторяют за другими, уверяя себя, что так положено. Но каков истинный смысл этого ритуала?

Земля, положенная на гроб усопшего, — традиция не только православных и не только христиан. Но именно для христиан она имеет ключевое значение.

«Когда гроб опускали в могилу, землей, освещенной в церкви, нужно посыпать крестообразно гроб. Эта земля освящает тот прах, из которого человек создан», — объясняет клирик Свято-Елисаветинского монастыря иерей Сергий.

«…в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». (Бытие 3:19)

Некоторые на похоронах стремятся опустить три горсти земли, якобы символизирующих три этапа — жизнь, смерть и воскрешение. Однако количество горстей на православных похоронах вообще не имеет значения. По мнению РПЦ, главное для души усопшего молитва близких.

Еще одно поверье гласит, что бросать землю в гроб нужно непременно левой рукой, стоя с левой стороны могилы. В противном случае — отдашь свою жизненную энергию покойному. Православная церковь не приемлет ни это, ни другие суеверия.

«Да неужели покойник будет решать, кому умереть? Я думаю, все-таки, это Господь говорит. Такие суеверия вредят христианству», — подчеркнул иерей Олег Синенко.

А кто еще бросает землю на могилу?

Традиция бросать землю в могилу существовала и до христианства. У многих народов земля почиталась, считалась прародительницей и матерью всего сущего. Египтяне и греки верили, что человек был слеплен божеством из глины, в Древнем Вавилоне человек родился от смешения крови бога с землей.

В авраамических религиях сотворение человека описывается примерно одинаково — человек произошел из земного праха. И сейчас, например, иудеи бросают землю в могилу родственника — три раза лопатой и три раза руками. Числа «три» и «пять» символичны для иудеев и соответствуют уровням, на которых находится душа — три земных и два верхних, нематериальных.

Исламские верующие тоже кидают землю в два захода. Сначала присутствующие мужчины подходят к могиле и с молитвой кладут по горсти земли. А затем горку обливают водой, после чего снова кладут землю.