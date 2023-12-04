Чем страшна черная кошка

Черная кошка, перебежавшая дорогу, до сих пор пугает множество людей. Некоторые при такой встрече меняют маршрут, крестятся или трижды плюют через левое плечо, чтобы защититься от потенциальных неприятностей. Откуда идет суеверный страх перед черными кошками?

Корни предрассудка о приносящих неудачу черных кошках и котах лежат в христианской культуре. Именно поэтому суеверие «черная кошка перешла дорогу — жди беды» сильнее всего распространено в Европе, России и США.

Папа Римский Григорий IX в 1234 году подписал буллу Vox in Rama, в которой священнослужитель призвал решительно бороться с сатанизмом. В этом документе черные кошки упоминаются в контексте ведьмовских и демонических ритуалов.

В результате ненависть к черным кошкам постепенно распространилась по всей Европе. Так, Папа Римский Иннокентий VIII заявил, что кошка — любимое животное дьявола. Животное считали главным атрибутом ведьм наряду с метлой.

Люди верили, что ведьмы использовали черных кошек и котов в качестве шпионов за своими жертвами или даже сами превращались в них. Переходя человеку дорогу, ведьма в образе черного кота символически отсекала его от земного мира.

Во время процессов инквизиции над ведьмами черных кошек сжигали вместе со своими хозяйками на одном костре. Историки назвали это явление Великим истреблением кошек, оно продолжалось с XIII по XVII век.

Некоторые исследователи считают, что резкое сокращение численности кошек в Европе вызвало катастрофические последствия — в городах расплодились крысы, которые стали переносчиками опасных инфекций, по континенту прокатились несколько эпидемий чумы.

Как изменилось суеверие

В результате многовековых гонений на бедных животных у христиан сложилось стойкое предубеждение, что перебегающая дорогу кошка черного цвета символизирует неудачи и беды. Особенно плохим знаком считалось, если кошка бежит «за пазуху» — в направлении застежки на одежде.

Чтобы отвести беду, люди дожидались случайного прохожего, который первым пройдет по «проклятой» дороге, шли спиной вперед, меняли маршрут, плевали три раза через плечо, крутили фигу в кармане, хватались за пуговицу — рецептов спасения было множество.

При этом в странах с минимальным распространением христианства примета с черным котом или кошкой практически неизвестна. Например, в Китае верят, что встреча с черной кошкой приносит богатство и процветание.