Приметы и лунный календарь на 11 декабря

Sibnet.ru
Хорошей приметой 11 декабря считалось увидеть сойку
Сойкин день отмечается в народном календаре 11 декабря. В астрологии на эту дату приходится завершение 21-го лунного дня. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

Хорошей приметой в эту дату считалось увидеть сойку — небольшую птицу с хохолком на голове. По голосу сойки определяли, какое будущее ждет человека. Если ее крик грубый — будет беда, тонкий писк сулит счастье, а задорный щебет — скорое веселье.

Принято было в этот день бросать в сугроб монеты разного номинала. Потом их доставали по очереди — если первой попадалась крупная монета, то следующий год окажется финансово благополучным. Если же вытаскивалась мелкая монетка — год будет бедным.

Нельзя в этот день незамужним женщинам ходить с распущенными волосами — можно надолго остаться в одиночестве. Не рекомендовали в этот день стирать и убираться. Запрещали 10 декабря обижать птиц, иначе была угроза навлечь беду. Также нельзя топтаться по свежевыпавшему снегу.

Погодные приметы гласили, что если в этот день холодно и сухо, то все лето будет жарким и сухим. Морозы 10 декабря сулили скорое потепление, а теплая погода — холода на Новый год. Много снега в лесу к этому дню — к урожайному году.

По лунному календарю завершаются 21-е сутки цикла Луны. Этот день идеально подходит для запуска новых проектов или серьезных изменений в жизни. Продуктивной будет любая коллективная работа. Можно решиться на смелый поступок, однако при этом следует быть честным и справедливым.

Погодные приметы зимы, с которыми согласна наука
