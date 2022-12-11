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Погодные приметы зимы, с которыми согласна наука

Источник:
Sibnet.ru
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Красное солнце к морозу, а стелящийся дым — к непогоде. Есть старинные погодные приметы, которые со временем нашли научное объяснение. Каким зимним приметам можно доверять и почему?

Красный закат

Зимой алый закат обычно означает, что на следующий день будет морозно. Дело в том, что на закате солнечные лучи проходят до Земли длинный путь. Белый цвет состоит из семи спектральных компонентов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового.

«Когда в воздухе немного молекул водяного пара, пыли, когда физическиесвойства воздушных масс, через которые проходят солнечные лучи, одинаковы, то происходит поглощение цветов от оранжевого до зеленого. Остается только красный — самый длинноволновый компонент», — объясняет научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: © Sibnet.ru

Красный, алый закат говорит, что в ближайшие пять дней погода не изменится. Об этом гласит и пословица: «Солнце красно вечером — моряку бояться нечего». Погода будет устойчивой, а зимой вероятно, морозной, так как во время заката уже похолодало.

В снегопад теплеет

«Мороз и солнце», — эти слова Пушкина помнят все. Почему же морозно в ясную погоду, а когда идет снег, то обычно теплеет?

«Есть такое понятие, как радиационное выхолаживание. Зимой в отсутствии облачности земля отдает тепло и температурный фон ниже. Быстрее идет охлаждение воздуха в слое от поверхности земли до 100 метров», — рассказывает начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

А при наличии облачности тепло идет от земли, отражается от облачности и возвращается, поэтому температура воздуха выше. «Облака выступают в роли одеяла, согревают землю и воздух между землей и облаками», — объясняет Лапчик.

Дым из трубы

Есть такая примета: «Дым столбом поднимается – к морозу, по земле стелется — к непогоде». Ее можно проверить, если понаблюдать за дымом из труб котельных или ТЭЦ.

Дым «столбом» возникает при отсутствии ветра. Это характерно для центральной части антициклона, когда погода ясная.

Фото: © Sibnet.ru

Стелющийся по земле, уносимый от трубы клочьями дым может возникать в условиях циклонической погоды — при сильном ветре с облаками и снегом. 

По сути это не приметы, а признаки уже наступившей погоды. То есть по ним можно оценить погоду за окном, а не предсказать будущее. 

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Зима #Природа #Наука
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