Приметы и лунный календарь на 12 декабря

Хорошей приметой считалось сбросить выпавший снег с крыш
Парамонов день отмечается в народном календаре 12 декабря. В астрологии на эту дату приходится начало 22-го лунного дня. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

Запрещено в этот день договариваться о чем-то важном — есть риск, что итог будет совсем не таким, каким он ожидался. Нельзя стричься, затевать ссоры, тратить много денег, рассказывать о планах и мечтах. Не подметали 12 декабря пол — можно было вымести удачу.

Хорошей приметой считалось сбросить выпавший снег с крыш — считалось, что такие действия принесут в дом достаток. При этом в старину снег сметали только метлой или веником, стараясь не использовать лопату.

Поскольку 12 декабря приходится на период Рождественского поста, нельзя употреблять мясные и молочные продукты, алкоголь, а также устраивать шумные вечеринки. Разрешены постные блюда, единственная поблажка — растительное масло.

Согласно приметам, Парамонов день указывает на погоду всей зимы. Если в этот день много снега — вся зима будет такой. Если снега мало — зима ожидается теплой. Метель в этот день — значит, всю неделю будет мести.

По лунному календарю начинаются 22-е сутки цикла Луны. В этот день усиливаются умственные способности, человека посещают новые идеи и планы. Хороший период для обучения, обмена опытом. При этом категорически нельзя врать — ложь обязательно будет раскрыта.

Погодные приметы зимы, с которыми согласна наука
