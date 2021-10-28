Плохие приметы: что опасно делать в доме?

Народные приметы придумали еще на Руси – многие из них утратили актуальность вместе с тем, как менялся быт. Но есть простые вещи, которые до сих пор касаются каждого – как накрывать на стол, наводить порядок, выбрасывать мусор… Какие повседневные действия считаются несчастливыми и почему?

Передавать вещи через порог

На Руси верили, что порог – это портал в потусторонний мир. Через него, согласно примете, в дом может проникнуть энергия – как хорошая, так и плохая.

Считалось, что передача через порог вещей, а особенно денег и еды, может привести к ссоре между теми, кто делает это. Чтобы избежать конфликта, важно перешагнуть через порог хотя бы одной ногой.

Сидеть на углу стола

Наверное, многие слышали, что если сидеть на углу стола, то не выйдешь замуж. На самом деле, наши предки считали, что сидеть на этом месте действительно сулит безбрачие, но не навсегда, а на семь лет.

Острый угол ассоциировался у них с отрицательной энергетикой, с негативом, направленным на человека.

Ставить пустую посуду на стол

Согласно народной примере, на стол нельзя ставить пустую посуду, а особенно – пустые бутылки. Это сулит хозяевам дома бедность, объяснение простое: если на столе пустая посуда, то она будет пустой и в будущем, то есть в доме не будет хватать еды.

Однако эта примета имеет вовсе не мистические корни. Традиция убирать со стола пустые бутылки пришла из Франции, где официанты счет выставляли счет, пересчитывая опустошенную тару.

Просыпать соль

Многие знают о том, что просыпать соль – предвестник ссоры. Связано это с тем, что соль когда-то была очень дорогим продуктом, поэтому с ней старались обращаться бережно.

Сметать крошки рукой

Согласно народной примете, сметать крошки со стола рукой, а не тряпочкой или губкой – предвестник неудачи. Незамужней девушке, по одной из версий, это сулит безбрачие, по другой – лысого мужа. Семейным людям подобное действие обещает ссоры.

Выносить мусор вечером

На Руси считалось, что мусор выносить можно только до захода Солнца, желательно – утром. Выносить мусор вечером, а уж тем более, ночью – это плохой знак.

Объяснялось это просто: во-первых, хорошие хозяева успевали навести порядок днем, во-вторых, неизвестно, что пытались скрыть те, кто избавлялись от мусора под покровом ночи.

Возвращаться, если что-то забыл

Возвращаться – плохая примета: пожалуй, это выражение слышал каждый. Если забыл что-то дома и возвращаешься, нужно три раза плюнуть через левое плечо или посмотреть в зеркало и улыбнуться.

Одно из мистических объяснений гласит, что возвращаясь, человек оставляет дома своего ангела-хранителя и без защиты рискует попасть в беду. Еще одно объяснение связано с тем, что человек лишний раз внепланово переступает порог в обратном направлении, а это значит, что беспокоит духов, нарушает энергию пути.

Выбрасывать хлеб

Народная примета гласит, что тех, кто выбрасывает хлеб, ждут неудачи и бедность. Объяснение также простое – сейчас его можно купить в любом магазине или киоске, а раньше хлеб был не у всех, и изготовить его стоило большого труда.

Чтобы соблюдать примету, если хлеб испортился, можно использовать его в качестве корма для птиц или бездомных животных.

Мыть пол после гостей

Считается, что пол нужно мыть перед приходом гостей – не только из соображений гигиены, но и из суеверия. На Руси верили, что уборка после ухода гостей может навлечь на них неприятности.

Можно было начинать мыть пол только после известий о том, что гости благополучно добрались до дома, даже если для этого требовался не один день.

Доедать за другими

Согласно народной примете, если давать другому человеку доесть свою еду, то вы отдаете ему силу и счастье. А человек, который допивает за вами напиток, сможет узнать о вас больше, чем вы хотите.