Приметы и лунный календарь на 15 декабря

Sibnet.ru
Нельзя 15 декабря поднимать найденные на земле предметы
Фото: © publicdomainpictures.net

Аввакумов день отмечается в народном календаре 15 декабря. В астрологии на эту дату приходится завершение 24-го лунного дня. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

15 декабря имеет особый мистический статус — в этот день любые неосторожные поступки могут навлечь на человека беду. Именно поэтому строго запрещается шуметь, ссориться, браниться, громко разговаривать или смеяться, оставлять открытой входную дверь.

Нельзя 15 декабря поднимать найденные на земле предметы — можно взять на себя чужую болезнь. Не советуют штопать старую одежду — это сулит финансовые проблемы. Беременным женщинам не стоит мыть голову — согласно поверью, это осложнит роды.

При этом дата отлично подходит для спокойных дружеских посиделок без шумных развлечений. Хорошей приметой в Аввакумов день считается избавление от старых вещей — их выбрасывали или отдавали нуждающимся, чтобы человеку сопутствовала удача.

Наблюдения за природой в этот день помогали предсказать погоду на длительный срок. Так, согласно приметам, глубокие сугробы к 15 декабря сулили богатый урожай летом. Если на окнах появились красивые морозные узоры — весна будет ранней и теплой.

По лунному календарю завершается 24 день цикла Луны. Этот день считается энергетически мощным — пробуждаются силы природы, благоприятствующие созиданию. Поэтому он идеально подходит для планирования и старта серьезных проектов.

Приметы богатства: как притянуть деньги
Жизнь #Религия #Приметы
