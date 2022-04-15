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Приметы богатства: как притянуть деньги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото Sibnet.ru
Некоторые приметы ушли в прошлое, поскольку касались быта и образа жизни. Но остались поверья и ритуалы, которые актуальны и в современном мире.

Птицы и насекомые

Пожалуй, самая известная примета о деньгах — они будут водиться у того, на кого упал птичий помет. Но есть и еще одна вариация поверья — богатым будет тот, на кого упал паук.

На растущую Луну

Считается, что растущий месяц — самое удачное время, чтобы притянуть деньги. Для этого нужно провести простой ритуал — протянуть по направлению к нему кошелек и произнести: «Серебряная монетка, серебряная луна, принести мне богатство, принеси мне сполна. Счастливая монетка, счастливая луна, принеси мне удачу, принеси мне сполна». 

Можно сказать и что-то проще, в свободной форме, например «Месяц, месяц, принеси мне деньги».

Неприкосновенная купюра

По поверьям, носить деньги нужно обязательно в кошельке, потому что они любят порядок. Но есть еще одна «фишка» — в кошельке нужно носить одну купюру, которая ни при каких обстоятельствах не будет потрачена. Она притянет к себе своих «собратьев».

Поезд под путепроводом

Конечно, эта примета появилась не в Древней Руси, но все же, уже много лет существует поверье, что деньги будут водиться в доме, если проехать или пройти под железнодорожным мостом, когда по нему едет поезд. 

Идеально успеть в этот момент положить на голову кошелек или купюру. В современных условиях это может быть банковская карта.

Денежная погода

На Руси говорили, что, когда гремит первый весенний гром, нужно потрясти в кулаке монеты. А пересчитывать наличность нужно на закате, но непременно по пятницам.

Правила дома

Согласно известной примете, купюру или монетку стоит положить под скатерть, чтобы в доме водились деньги. Есть еще одна вариация — положить монетку под порог или коврик у двери и каждый раз, переступая его, говорить «Я домой и деньги за мной».

Придержать зарплату

Еще одна простая примета — в день получения зарплаты или любого другого дохода не тратить деньги. Можно начать делать это хоть с самого утра, но непременно на следующий день.

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Отношения #Оракул
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