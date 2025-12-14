НАВЕРХ
Приметы и лунный календарь на 14 декабря

14 декабря принято пересчитывать деньги
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Наумов день отмечается в народном календаре 14 декабря. В астрологии на эту дату приходится завершение 23-го лунного дня. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

Множество суеверий связано с этой датой. Например, 14 декабря принято пересчитывать деньги в кошельке — такие действия приносят удачу и финансовое благополучие. Хорошей приметой было встретить в этот день беременную женщину.

А вот лениться в Наумов день категорически нельзя, усердие в работе будет вознаграждено. Также запрещалось в этот день оставлять книги раскрытыми — в этом случае знания могут «заразить» злые духи.

Не советовали смотреться в зеркало сразу после чтения или занятий — все усвоенное тут же забудется. Кроме этого, нельзя было в этот день заниматься рукоделием — можно было «зашить» память.

Погодные приметы гласили, что если 14 декабря ветер дует с севера — скоро ударят морозы. Утром на небе яркие звезды — жди снегопада. Если снег летит хлопьями, скоро наступит ненастная погода.

По лунному календарю завершаются 23 сутки цикла Луны. Считается, что энергетика этого дня «темная», способная провоцировать человека на агрессивные поступки или авантюры. Однако даже такую энергию можно направить на благое дело — главное, не бездельничать.

Погодные приметы зимы, с которыми согласна наука
Жизнь #Религия #Приметы
