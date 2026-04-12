НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Православные христиане отметят Пасху

Источник:
Sibnet.ru
221 1
Куличи на Пасху
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Православные 12 апреля отметят главный христианский праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа — Пасху.

Праздник начинается с торжественного богослужения — на Пасху оно особое. Обычно люди приходят в храм еще накануне вечером. Сначала проводится пасхальная служба, в полночь проводится крестных ход, после него следует заутреня, затем — литургия.

Накануне Пасхи традиционно освящают праздничную пищу: куличи, творожную пасху и крашеные яйца. После ночной или утренней службы семья собирается за праздничным столом. Этот момент называется разговением — окончанием Великого поста.

Верующие в Светлое Христово Воскресение приветствуют друг друга словами: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!», они выражают веру, духовное единение и радость христиан. За столом сначала пробуют освященные блюда, а затем уже остальные праздничные угощения.

Есть и свод неписаных запретов на Пасху. Например, нельзя в этот праздник заниматься уборкой — следует сделать всю работу заранее. Не приветствуется тяжелый физический труд. Не рекомендуется ходить в этот день на кладбище.

Также запрещается выбрасывать недоеденные или оставшиеся после праздника освященные продукты (например, части куличей или яйца) в мусорное ведро — лучше скормить их птицам или домашним животным.

Как победить в пасхальной битве яйцами
Еще по теме
Жизнь #Религия
Читайте также
Самое популярное
Обсуждение (1)
Картина дня
Мультимедиа
Самое обсуждаемое
