Православные христиане отметят Пасху

Православные 12 апреля отметят главный христианский праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа — Пасху.

Праздник начинается с торжественного богослужения — на Пасху оно особое. Обычно люди приходят в храм еще накануне вечером. Сначала проводится пасхальная служба, в полночь проводится крестных ход, после него следует заутреня, затем — литургия.

Накануне Пасхи традиционно освящают праздничную пищу: куличи, творожную пасху и крашеные яйца. После ночной или утренней службы семья собирается за праздничным столом. Этот момент называется разговением — окончанием Великого поста.

Верующие в Светлое Христово Воскресение приветствуют друг друга словами: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!», они выражают веру, духовное единение и радость христиан. За столом сначала пробуют освященные блюда, а затем уже остальные праздничные угощения.

Есть и свод неписаных запретов на Пасху. Например, нельзя в этот праздник заниматься уборкой — следует сделать всю работу заранее. Не приветствуется тяжелый физический труд. Не рекомендуется ходить в этот день на кладбище.

Также запрещается выбрасывать недоеденные или оставшиеся после праздника освященные продукты (например, части куличей или яйца) в мусорное ведро — лучше скормить их птицам или домашним животным.