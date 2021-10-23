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Народные приметы: почему не отмечают 40 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Многие слышали о том, что 40 лет не отмечают, но для этого редко находятся аргументы. На чем основано это странное суеверие и как отпраздновать юбилей, чтобы не навлечь несчастья?

Существует несколько версий — почему 40-летний юбилей отмечать нельзя. В основном они связаны с различными религиозными и мистическими системами знаний.

40 лет — 40 дней

Одно из суеверий связано с цифрой 40. Она ассоциируется с количеством дней, которое проводит душа на Земле после смерти. Именно 40 дней носят траур по умершим, на эту дату планируют поминки. По этой причине цифра 40 считалась на Руси связанной со смертью.

Библейские традиции

Согласно христианским традициям, Моисей 40 дней водил народ в поисках обетованной земли. Кроме того, 40 дней длился Всемирный потоп. Это еще две причины, почему 40 считается негативным числом.

Астрология

Астрологи и эзотерики считают 40 лет неким рубежом, кризисным моментом в жизни человека. Звезды советуют провести эту дату спокойно и не собирать шумного праздника, чтобы не тратить энергию, которой и без того немного.

Таро

В картах Таро число 40 имеет старший аркан, который можно трактовать как смерть. Любой старший аркан с цифрой 4 считается предвестником неприятных перемен. Его избегают, например, в раскладах на скорый брак, чтобы не навлечь на пару развод. Еще и поэтому число 40 считают неблагоприятным.

Филологическая причина

Есть еще и объяснение, основанное на составе слова «сорок». Особо суеверные разделяют его на части «сор» и «рок» — и очевидно, что сочетание этих слов не ассоциируется с чем-то добрым.

Как отметить 40 лет, если очень хочется?

Для тех, кто боится суеверий, но очень хочет отпраздновать юбилей, есть несколько способов «обмануть судьбу»:

  • Не произносить слов поздравления с Днем рождения, вместо них использовать более размытые формулировки, пожелания юбиляру без привязки к празднику.

  • Отмечать «уход 39-летия», не называя возраст, который наступает.

  • Не принимать подарки в День рождения, а попросить гостей вручить их позже.

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