Сборная России нашла соперников для матчей

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против Киргизии и Ирана в сентябре и ноябре, сообщается на сайте РФС.

Игра с Киргизией состоится в Бишкеке на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова. Она станет первой очной встречей соперников в истории.

Встреча с Ираном также состоится на выезде. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позднее. Также ведутся переговоры об организации третьей осенней игры.

Сборная Киргизии занимает 95 строчку в рейтинге ФИФА. Команда сыграла в 1/8 финала Кубка Азии 2019 года и прошла отбор на следующий турнир — он состоится в 2023 году. В последних трех матчах Киргизия выиграла у Сингапура, Мьянмы и сыграла вничью с Таджикистаном.

Команда Ирана располагается на 22 месте в рейтинге ФИФА. На последнем Кубке Азии 2019 года завоевала бронзу.

В конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российскую национальную команду от участия в международных матчах.