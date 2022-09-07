НАВЕРХ

Сборная России нашла соперников для матчей

Источник:
Sibnet.ru
241 1
Фото: © РФС

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против Киргизии и Ирана в сентябре и ноябре, сообщается на сайте РФС.

Игра с Киргизией состоится в Бишкеке на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова. Она станет первой очной встречей соперников в истории.

Встреча с Ираном также состоится на выезде. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позднее. Также ведутся переговоры об организации третьей осенней игры.

Сборная Киргизии занимает 95 строчку в рейтинге ФИФА. Команда сыграла в 1/8 финала Кубка Азии 2019 года и прошла отбор на следующий турнир — он состоится в 2023 году. В последних трех матчах Киргизия выиграла у Сингапура, Мьянмы и сыграла вничью с Таджикистаном.

Команда Ирана располагается на 22 месте в рейтинге ФИФА. На последнем Кубке Азии 2019 года завоевала бронзу.

В конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российскую национальную команду от участия в международных матчах.

Еще по теме
Освещение стадионов сократят из‑за энергетического кризиса
Переход Захаряна в «Челси» сорвался
Итальянский клуб избавился от Кокорина
Футболист иркутского клуба заявил о дисквалификации за розовые ногти
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Дочь главы ОКР бросила уехавшего в США саблиста
06.09.2022 10:48
info.sibnet.ru
Сбежавшая из Белоруссии легкоатлетка получила гражданство Польши
30.08.2022 16:06
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
Девушка дня
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин рассказал о главном приобретении СВО
Страны Балтии ограничат въезд россиянам с шенгенскими визами
МАГАТЭ отказалось называть виновника обстрелов ЗАЭС
Тела погибших на Ключевской сопке спустили вниз
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Главные проблемы первоклассника: советы психолога
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Какие штампованные фразы разозлят собеседника?
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
128
Шойгу рассказал о попытках наступления украинской армии
48
Украинский десант атаковал Запорожскую АЭС
45
Медведев призвал Запад «не играть со смертью»
36
МИД РФ пригрозил ядерным оружием
29
Песков заявил о готовности России к разговору с Украиной