НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Xiaomi представила дешевый минипроектор

Источник:
Sibnet.ru
156 1
Портативный проектор Xioami mini
Фото: © Xioami

Компания Xiaomi представила проектор Xiaomi mini. Его габариты составляют 9598153 миллиметра, а весит он немногим более килограмма.

Проектор получил 2 Гб оперативной и 16 Гб постоянной памяти. Он поддерживает видео в формате 720p и имеет встроенные 8-ваттные динамики. Аккумулятора Xiaomi mini хватит на два часа воспроизведения видео.

Проектор имеет систему автоматической коррекции параметров экрана — в случае установки его под углом к стене изображение самостоятельно приобретет формат прямоугольника. 

Удобной функцией стало воспроизведение видео одним касанием через NFC — беспроводной протокол позволяет быстро начать трансляцию со смартфона, просто прислонив его к проектору. Xiaomi mini включает HDMI, USB и разъем Mini Jack для наушников.

Одним касанием: как работает NFC

Миниатюрный проектор Xiaomi mini уже можно предварительно заказать в официальном магазине Xiaomi на площадке JD за 2399 юаней (20,9 тысячи рублей). В продажу он поступит 9 сентября.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Xiaomi представила сверхемкий портативный аккумулятор
Умные очки Xiaomi стали доступны для предзаказа
JBL представила наушники с экраном на зарядном кейсе
Производитель техники Logitech покинет Россию
смотреть все
Хайтек #Гаджеты #Фишки Xiaomi
Как сделать
Как освободить место на диске средствами Windows 10
06.09.22, 00:21
1113
0
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
9076
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
7076
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
6578
2
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
9925
1
Как выбрать
Какие смартфоны стоит купить в августе
09.08.22, 12:51
4908
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
10347
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
10518
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
15571
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
15678
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Загадочный объект проследил за космонавтами МКС
МИД РФ пригрозил ядерным оружием
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

d6w58vnowu

как говорится, всё новое...» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

М. Алейников

Путешествует небольшой процент россиян которым доход позволяет. У основной массы россиян денег нет.

mosquito__2010

Это уже свершившийся факт, и этого не могут замечать только дегенераты. Во всём виноваты сами американцы...

fydor55

От осознания собственного ничтожества на оскорбления потянуло?