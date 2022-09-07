Xiaomi представила дешевый минипроектор

Компания Xiaomi представила проектор Xiaomi mini. Его габариты составляют 9598153 миллиметра, а весит он немногим более килограмма.

Проектор получил 2 Гб оперативной и 16 Гб постоянной памяти. Он поддерживает видео в формате 720p и имеет встроенные 8-ваттные динамики. Аккумулятора Xiaomi mini хватит на два часа воспроизведения видео.

Проектор имеет систему автоматической коррекции параметров экрана — в случае установки его под углом к стене изображение самостоятельно приобретет формат прямоугольника.

Удобной функцией стало воспроизведение видео одним касанием через NFC — беспроводной протокол позволяет быстро начать трансляцию со смартфона, просто прислонив его к проектору. Xiaomi mini включает HDMI, USB и разъем Mini Jack для наушников.

Одним касанием: как работает NFC

Миниатюрный проектор Xiaomi mini уже можно предварительно заказать в официальном магазине Xiaomi на площадке JD за 2399 юаней (20,9 тысячи рублей). В продажу он поступит 9 сентября.