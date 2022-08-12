Одним касанием: как работает NFC

NFC — технология передачи данных на коротких расстояниях. Название происходит от Near Field Communication — связь ближнего действия. NFC устроен совсем не так как Bluetooth и Wi-Fi, что наделяет его определенными преимуществами по сравнению с этими технологиями.

Технология NFC используется при бесконтактных платежах банковскими картами, смартфоном или умными часами, с ее помощью можно передавать информацию, а иногда даже заряжать гаджеты.

Как устроен NFC

Гаджеты оснащают специальными катушками, генерирующими магнитное поле необходимой напряженности. Технология NFC работает на принципе электромагнитной индукции: если рядом с проводником без электрического тока поместить провод с током, то в первом электричество тоже появится. Все дело в магнитном поле, излучаемом любым электрическим прибором во время работы.

Чипы NFC без питания имеют собственную операционную систему и микросхему для выполнения определенного рода задач. Например, банковская карта при поднесении к терминалу или банкомату получает «беспроводной заряд», достаточный для запуска компактной версии Java и передачи ей платежных данных.

Если в качестве платежного средства используется смартфон, то NFC-датчик в нем «притворяется» банковской картой и, получая необходимый заряд от терминала, имитирует ее работу.

В чем отличие NFC от Wi-Fi и Bluetooth

NFC — принципиально отличается от Wi-Fi и Bluetooth, так как использует не радиоволну, а электромагнитные импульсы. Важнейший плюс такого соединения — максимальный уровень безопасности, что важно, например, при оплате с помощью смартфона.

У NFC есть и минусы. Связь редко возможна на расстоянии более 10 сантиметров, а скорость соединения до 424 кбит/сек, что значительно медленнее Wi-Fi и Bluetooth.

Однако установка соединения в десятки раз быстрее и занимает доли секунды, а датчики NFC потребляют меньше энергии, иногда обходясь вообще без питания.

Малый радиус действия делает платежи с помощью NFC полностью контролируемыми пользователем, а высокая скорость соединения — комфортной в использовании.

Что можно делать с NFC

Существует три режима работы NFC: активный, пассивный и передача между равноправными устройствами.

В активном режиме гаджет работает с данными на метках. Например, существуют специальные NFC-метки для собачьих ошейников — на них можно записать данные с контактами владельца, а в случае, если питомец потерялся, то нашедший его может считать информацию с бирки. И запись, и чтение производятся посредством NFC.

На метки можно записывать что угодно: пароли, информацию о Wi-Fi соединении, данные визитки. Можно даже создать специальную NFC-метку, переводящую смартфон в режим «Без звука».

Пассивный режим — один из самых популярных у пользователей. Именно он используется для бесконтактной оплаты и позволяет применять смартфон в качестве проездного или пропуска.

Передача между равноправными устройствами позволяет подключать к смартфону наушники или колонки. Установка связи происходит по NFC, а данные могут передаваться по Bluetooth. В этом случае технология используется как средство авторизации.

Самым нетривиальным использованием NFC стала беспроводная зарядка. Из-за малого размера катушки максимальная мощность составляет всего 1 Ватт — этого недостаточно для зарядки смартфона, но позволяет использовать его, чтобы подзарядить некоторые модели беспроводных наушников и смарт-часов.