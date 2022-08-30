Telegram разыграет неактивные аккаунты на аукционе

Telegram отозвал все общедоступные адреса каналов и аккаунтов, которые не использовались в течение года, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Редкие и короткие адреса будут разыграны на аукционе.

Дуров уточнил, что 70% всех имен пользователей Telegram были зарезервированы в неактивных иранских группах. Неактивные каналы в мессенджере основатель Telegram назвал «кладбищем мертвых имен», которые мешают пользователям сети использовать поиск.

Планируется постепенно вернуть 99% отозванных адресов в публичное пользование — на этот раз с алгоритмическими и геолокационными ограничениями. При этом покупка коротких адресов простимулирует новых владельцев использовать их по назначению и публиковать контент.

Ранее Дуров анонсировал запуск площадки для аукционов по продаже никнеймов. Чтобы сделать сделки безопасными и защитить право собственности, бизнесмен предложил запустить сервис на блокчейн-платформе Telegram Open Network.