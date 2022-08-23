VK станет дистрибьютором музыки

Холдинг VK Group займется цифровой дистрибуцией музыки на стриминговые сервисы. Компания планирует размещать треки российских исполнителей на отечественных и зарубежных площадках.

Новый дистрибутор будет создан на базе уже существующего United Media Agency (UMA), рассказал «Коммерсанту» директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин. Он доставляет контент на платформу «VK Музыка», но планируется его расширение на все стриминговые витрины, в том числе зарубежные.

«У нас есть конкурентное преимущество, потому что мы огромная IT-компания, что делает инфраструктуру более устойчивой к нагрузкам», — подчеркнул Дуксин. Он добавил, что это позволит предлагать клиентам выгодные условия за счет оптимизации расходов на обслуживание сервиса.

Источник «Коммерсанта» на рынке выразил сомнения по поводу успеха VK. Пока неясно, как компания планирует доставлять контент своим конкурентам, например, «Яндекс.Музыке», работающей с правообладателями напрямую. Он отметил, что и с зарубежными поставщиками возникнут сложности — они требуют наличие юрлица в США и оплаты счетов в долларах.

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На данный момент крупнейший дистрибутор аудиоконтента в России это компания Zvonko Group, она объединяет в себе «Первое музыкальное», Национальное музыкальное издательство, студию «Союз» и Soyuz Music.