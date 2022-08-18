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Стала известна дата презентации iPhone 14

Источник:
Sibnet.ru
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Apple Store в Марина Бэй Сэндс
Фото: © Keming Tan / Unsplash License

Компания Apple презентует новые продукты 7 сентября, а в продаже новые iPhone, по неофициальной информации, появятся уже в середине месяца. 

Новые iPhone 14, Mac, iPad и Apple Watch покажут 7 сентября, сообщил колумнист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на собственные источники в компании. По его данным, сотрудники розничных магазинов ожидают поступление нового продукта 16 сентября.

Apple начинает готовиться к презентации за несколько месяцев. В этом году она намерена транслировать мероприятие онлайн и сотрудники уже записывают фрагменты выступления.

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Ежегодная презентация Apple обычно проходит в первой половине сентября, но ее дата держится в секрете. Пресс-секретарь компании отказалась комментировать сроки проведения мероприятия.

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Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...

kygear

А то дочки за рубежом не могут задницу папикам показать