Стала известна дата презентации iPhone 14

Компания Apple презентует новые продукты 7 сентября, а в продаже новые iPhone, по неофициальной информации, появятся уже в середине месяца.

Новые iPhone 14, Mac, iPad и Apple Watch покажут 7 сентября, сообщил колумнист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на собственные источники в компании. По его данным, сотрудники розничных магазинов ожидают поступление нового продукта 16 сентября.

Apple начинает готовиться к презентации за несколько месяцев. В этом году она намерена транслировать мероприятие онлайн и сотрудники уже записывают фрагменты выступления.

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Ежегодная презентация Apple обычно проходит в первой половине сентября, но ее дата держится в секрете. Пресс-секретарь компании отказалась комментировать сроки проведения мероприятия.