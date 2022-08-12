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Xiaomi представила человекоподобного робота. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Человекоподобный андроид робот Xiaomi
Фото: © Xiaomi

Xiaomi в рамках презентации в Китае представила рабочий прототип человекоподобного робота CyberOne. Новинка умеет самостоятельно передвигаться и получила высокоточные манипуляторы-руки.

CyberOne ростом 177 сантиметров и весит 52 килограмма. Скорость его пешего передвижения 3,6 км/ч, бегать он пока не умеет. «Руки» робота двигаются благодаря 13 шарнирам с 21 степенью свободы, они имеют шаг движений с минимальной длинной до 1 нанометра и очень точны.

Детальные характеристики робота не озвучены, о массовом производстве речи пока не идет. Директор Xiaomi Лэй Цзюнь отметил, что один такой робот стоит около 100 тысяч долларов и компания сейчас решает вопрос массового производства более доступных андроидов.

Xiaomi первой представила работающий прототип человекоподобного робота. Ранее аналогичную разработку анонсировал Илон Маск, но на презентации в костюм андроида был одет человек.

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PA3OPBY

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Dicky

А как поднимутся цены после такого повышения буквально на все.Особенно ЖКХ

nicollaich

Тяжело быть сателитом омериги.

pepelmetal

Тоесть латвия, покупая Российский газ, получается спонсор страны спонсора терроризма ? Ой как неудобно...