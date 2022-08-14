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Разработаны TWS‑наушники с солнечной батареей

Источник:
Sibnet.ru
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TWS-наушники Urbanista с солнечной батареей
Фото: © Urbanista

Шведская компания Urbanista представила TWS-наушники с солнечной батареей и режимом шумоподавления. Одного часа пребывания кейса на солнце достаточно для заряда устройства на один час работы.

Благодаря инновационному материалу солнечных батарей Powerfoyle, обтекаемый чехол для зарядки непрерывно заряжается при любом освещении, сообщается на сайте компании. Аккумулятора самих наушников хватит на восемь часов работы, а кейс обеспечивает дополнительные 32 часа.

Наушники Urbanista Phoenix получили интуитивно понятное сенсорное управление и поддержку голосовых помощников. Новая функция многоточечного подключения позволяет пользователю легко и без усилий подключиться к выбранному устройству Bluetooth.

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Наушники пока не поступили в продажу, на сайте Urbanista можно подписаться на оповещения о выходе устройства. Средняя стоимость TWS Urbanista составляет 100 долларов.

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masiki

А как же санкции на пользу ))) путин ты куда нас завел ))) не на четыре года а лет на 50 !!!

turan601

за него даже кремлеботы боятся вписываться

karuto

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