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Samsung представил часы с градусником

Источник:
Sibnet.ru
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Линейка часов Galaxy Watch 5
Фото: © Samsung

На мероприятии Unpacked компания Samsung анонсировала новые смарт-часы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. Часы получили датчик ЭКГ, сна и встроенный термометр, что стало новинкой для серии.

Дуг Вегенер, глава отдела носимых устройств и аксессуаров Samsung Electronics America, рассказал The Verge, что датчик температуры в основном будет использоваться для мониторинга сна и не дал больше никаких уточнений. 

Новое поколение смарт-часов Samsung получило более емкие батареи: 284 мАч у Galaxy Watch 5 и 590 мАч у Pro-версии, чего должно хватать на 40 и 80 часов соответственно. На презентации отметили, что производитель многократно увеличил скорость зарядки.

Galaxy Watch 5 поступит в продажу по цене 279,99 долларов (16,8 тысячи рублей), а Galaxy Watch 5 Pro будут продаваться за 449,99 долларов (27,2 тысячи рублей). О появлении устройств в России не сообщается.

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Топ комментариев

shidoshi

Боже и это когда то было президентом ....))))

masiki

А как же санкции на пользу ))) путин ты куда нас завел ))) не на четыре года а лет на 50 !!!

turan601

за него даже кремлеботы боятся вписываться

karuto

Сирия, Иран, КНДР и Куба. А кто из них спонсирует терроризм? США, Великобритании, Израиля почему там...