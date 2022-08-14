Samsung представил часы с градусником

На мероприятии Unpacked компания Samsung анонсировала новые смарт-часы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. Часы получили датчик ЭКГ, сна и встроенный термометр, что стало новинкой для серии.

Дуг Вегенер, глава отдела носимых устройств и аксессуаров Samsung Electronics America, рассказал The Verge, что датчик температуры в основном будет использоваться для мониторинга сна и не дал больше никаких уточнений.

Новое поколение смарт-часов Samsung получило более емкие батареи: 284 мАч у Galaxy Watch 5 и 590 мАч у Pro-версии, чего должно хватать на 40 и 80 часов соответственно. На презентации отметили, что производитель многократно увеличил скорость зарядки.

Galaxy Watch 5 поступит в продажу по цене 279,99 долларов (16,8 тысячи рублей), а Galaxy Watch 5 Pro будут продаваться за 449,99 долларов (27,2 тысячи рублей). О появлении устройств в России не сообщается.