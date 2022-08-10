НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Российские хакеры призвали китайских коллег бороться с США

Источник:
Sibnet.ru
221 0
Хакер за работой
Фото: © Clint Patterson / Unsplash License

Российская хакерская группировка Killnet призвала китайских киберпреступников присоединиться к ним в атаках на американскую сетевую инфраструктуру.

В Killnet отметили, что США попытались развязать очередную войну и погрузить мир в хаос с помощью визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань без одобрения властей КНР, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз активистов.

«Мы, Killnet, призываем китайских друзей и коллег присоединиться к этой киберборьбе против террористического западного режима, для установления нового мирового порядка, основанного на принципах дружбы и взаимоуважения. Завтра они могут прийти к вашему дому или даже в него!» — говорится в сообщении.

Killnet — пророссийская хакерская группировка. Ее участники считают себя патриотами России и желают «объединить силы против развязывания информационной войны».

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Минцифры опровергло принудительный сбор биометрии
Wildberries запустит сервис для защиты от подделок
Русский хакер анонсировал атаку с человеческими жертвами
Эксперт нашел курьезный способ наказать спамеров
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
09.07.22, 22:17
6349
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
4649
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
4258
1
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
7462
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
5757
0
Как выбрать
Какие смартфоны стоит купить в августе
09.08.22, 12:51
1451
5
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
6702
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
7726
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
13213
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
13249
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Запад вспомнил старый метод борьбы с Россией
МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада
Китай скопировал российские истребители и ракетные комплексы
Военные США испугались бойкота китайских коллег
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

turan601

да пускай даже европейцы жрать друг друга начнут, мне по барабану, меня беспокоит что у нас творится