Российские хакеры призвали китайских коллег бороться с США

Российская хакерская группировка Killnet призвала китайских киберпреступников присоединиться к ним в атаках на американскую сетевую инфраструктуру.

В Killnet отметили, что США попытались развязать очередную войну и погрузить мир в хаос с помощью визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань без одобрения властей КНР, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз активистов.

«Мы, Killnet, призываем китайских друзей и коллег присоединиться к этой киберборьбе против террористического западного режима, для установления нового мирового порядка, основанного на принципах дружбы и взаимоуважения. Завтра они могут прийти к вашему дому или даже в него!» — говорится в сообщении.

Killnet — пророссийская хакерская группировка. Ее участники считают себя патриотами России и желают «объединить силы против развязывания информационной войны».