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Дебютная гонка Квята в NASCAR оказалась неудачной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Даниила Квята

Российский пилот команды Hezeberg Даниил Квят не сумел доехать до финиша в дебютной гонке в Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR).

Гонка 22-го этапа сезона прошла в ночь на понедельник в Индианаполисе. На 29-м круге Квят сошел с дистанции, после чего механики смогли починить машину россиянина, и он вернулся на трассу с отставанием в 16 кругов. Позже Квят повторно сошел с дистанции из-за проблем с подвеской.

Ожидается, что в текущем сезоне россиянин примет участие еще в двух гонках.

Квяту 28 лет, в 2014-2017 и 2019-2020 годах он выступал в «Формуле-1» за команды «Торо Россо» (сейчас «Альфа Таури») и «Ред Булл», в 2018 году выполнял роль пилота по развитию в «Феррари», в прошлом сезоне россиянин был резервным гонщиком «Альпин». Всего на счету Квята 110 гонок в «Формуле-1» и три подиума.

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