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Госорганы обязали вести паблики в соцсетях

Источник:
Sibnet.ru
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Социальная сеть ВКонтакте
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий государственные структуры вести страницы в соцсетях и отвечать на обращения пользователей. Такая мера сделает взаимодействие граждан с ведомствами проще, а деятельность организаций открытой.

Органы государственной власти теперь обязаны завести страницы в отечественных социальных сетях, публиковать там актуальную информацию о своей деятельности, новости и взаимодействовать с пользователями, сообщается в тексте Федерального закона от 14.07.2022 № 270-ФЗ.

«Наш законопроект о госпабликах подписан президентом и обрёл форму закона. Отныне госорганы, органы МСУ и их подведомственные организации будут обязаны вести страницы в соцсетях и взаимодействовать с пользователями. Это еще один шаг к тому, чтобы власть была максимально доступна людям», — написал в своем телеграм-канале один из авторов закона, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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Группы в социальных сетях обязаны вести все структуры и органы самоуправления. В случае их отсутствия нужно будет завести новые. Аудитория уже существующих государственных пабликов составляет 45 миллинов пользователей.

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Топ комментариев

М. Алейников

Зарплаты то собираются платить нормальные? Или опять только за еду работать?

Asd10

Пехота с громадные опытом драпа очень нужна. Чувствуешь ускорение сдачи городов? К чему бы это?))

Asd10

Стратех!!! Иди к зеленскому в советники. Там в долларах будешь получать.

frenchman

Сибнет, а что ты не хочешь написать статейку, какие у вас там люди работали и работают? ДЕЛО БЫВШЕГО...