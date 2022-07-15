Госорганы обязали вести паблики в соцсетях

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий государственные структуры вести страницы в соцсетях и отвечать на обращения пользователей. Такая мера сделает взаимодействие граждан с ведомствами проще, а деятельность организаций открытой.

Органы государственной власти теперь обязаны завести страницы в отечественных социальных сетях, публиковать там актуальную информацию о своей деятельности, новости и взаимодействовать с пользователями, сообщается в тексте Федерального закона от 14.07.2022 № 270-ФЗ.

«Наш законопроект о госпабликах подписан президентом и обрёл форму закона. Отныне госорганы, органы МСУ и их подведомственные организации будут обязаны вести страницы в соцсетях и взаимодействовать с пользователями. Это еще один шаг к тому, чтобы власть была максимально доступна людям», — написал в своем телеграм-канале один из авторов закона, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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Группы в социальных сетях обязаны вести все структуры и органы самоуправления. В случае их отсутствия нужно будет завести новые. Аудитория уже существующих государственных пабликов составляет 45 миллинов пользователей.