Банкам разрешили отрицательные ставки по валютным вкладам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь в договоре банковского вклада в иностранной валюте, заключаемого с юридическим лицом, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.

Вводить отрицательные ставки по валютным вкладам для юридических лиц банки будут на свое усмотрение. Главная цель закона — снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах.

При этом подчеркивается, что данные нормы распространятся на правоотношения, возникшие не только из новых, но и уже действующих договоров валютных вкладов.