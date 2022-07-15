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TikTok опроверг информацию о восстановлении работы в России

Источник:
Sibnet.ru
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TikTok на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

Сервис коротких видеороликов и социальная сеть TikTok не планирует разблокировку для российских пользователей. Ранее канал «360» сообщил со ссылкой на собственные источники, что соцсеть вернется к прежнему функционалу 27 сентября.

«В TikTok нет и в настоящее время не планируется изменений», — ответили ТАСС в пресс-службе TikTok на вопрос о возобновлении работы и обратили внимание на то, что размещение роликов на платформе для пользователей из России по-прежнему недоступно.

Телеканал «360» сообщал со ссылкой на источники, близкие к компании, что TikTok планирует вернуть возможность загрузки роликов в России 27 сентября. Отмечалось, что соцсеть может принимать аполитичные решения и вносит ограничения, чтобы избежать негатива на платформе.

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TikTok отключил возможность загрузки роликов для россиян в марте на фоне начавшейся спецоперации на Украине. Пользователям из России недоступен просмотр контента из других стран, а в русском AppStore пропало приложение социальной сети.

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Топ комментариев

Asd10

Увидим, те кто выживет. А вот странно... Точки зрения у нас с тобой разные, но мне почему то не хочется...

М. Алейников

Зарплаты то собираются платить нормальные? Или опять только за еду работать?

pepelmetal

Психически больного обычно не спрашивают о том лечить его или нет

pepelmetal

"Правда на их стороне" Хахахах) какие очень странные представления о правде