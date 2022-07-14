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TikTok вернется в Россию

Источник:
360
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Просмотр ролика TikTok на смартфоне
Фото: © Kajetan Sumila / Unsplash License

Сервис видеороликов TikTok принял решение вернуться в Россию. В настоящий момент россияне могут только смотреть ролики, а блогеры лишены возможности загружать видео на платформу.

TikTok ограничил функциональность для российских пользователей в начале марта, но восстановит работу в России 27 сентября, сообщает 360 со ссылкой на источники, близкие к компании. Причиной ограничения стало начало специальной военной операции на Украине.

Артем Геллер, разработчик сайта kremlin.ru, считает, что TikTok не зависит от политической обстановки, он ограничил доступность. чтобы сохранить позитивность платформы и вернется, когда ситуация на Украине «станет потише». Он обратил внимание, что соцсеть не заявляла об уходе из России и сохранила частичную работоспособность.

«Это болезненно, но TikTok не теряет аудиторию, как другие соцсети, которые пошли на конфликт. Мы все еще можем смотреть, можем общаться, и даже есть способы публиковать контент. Правда, они непростые для обычного пользователя», — отметил Геллер.

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Официального комментария от администрации TikTok не поступало. После введения ограничений в TikTok пользователи из России могут размещать контент, используя VPN-сервисы или старую версию приложения.

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