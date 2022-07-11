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Российские пользователи Netflix ушли к пиратам

Источник:
Sibnet.ru
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Главная страница Netflix на ноутбуке
Фото: © charlesdeluvio / Unsplash License

Российская аудитория Netflix перешла на пиратский контент после ухода компании из России. Виной всему отсутствие замены среди существующих платформ.

Генеральный директор системы медиааналитики MediaHills Дмитрий Колесов рассказал Ferra.ru, что из-за отсутствия альтернативы российские пользователи Netflix не избрали другой сервис, а обратились к пиратскому контенту. 

«Как бы ужасно это ни звучало из уст человека, который язык индустрии, но, на мой взгляд, в основном аудитория Netflix вынуждена была перетечь на пиратские сервисы, потому что библиотека этого ушедшего сервиса, к сожалению, альтернативы, такого же разнообразия, не имеет», — сообщил Колесов.

Пять бесплатных VPNсервисов для компьютеров и смартфонов

На начало 2021 года российская аудитория Netflix насчитывала около 500 тысяч человек. Пользователям из России закрыли доступ к платформе 27 мая 2022 года из-за событий на Украине. Воспользоваться сервисом можно только через VPN, при этом невозможно провести оплату картами российских банков.

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Топ комментариев

GammiPluh

А он не хочет уменьшения населения Польши до 2 млн?)

mosquito__2010

Ха ха ха ха . Сами создают себе проблемы потом героически их решают, в процессе решения ещё умудряются...

volmen

Пшеки всё надеяться на реванш, как сказа дедушка Ленин ещё сто лет назад "... политические проститутки".

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чет призывом к геноциду попахивает