Рейтинг добросовестных онлайн‑магазинов появится в России

Роскачество совместно с Росаккредитацией создадут рейтинг онлайн-ритейлеров. Он позволит выявлять заслуживающие доверия маркетплейсы и защитить покупателей от контрафакта и мошенников.

Руководитель Роскачества Максим Протасов и директор Росаккредитации Назарий Скрыпник на Всероссийском форуме аккредитованных лиц сообщили о создании рейтинга доверия онлайн-ритейлерам. Первыми в него попадут крупнейшие маркетплейсы страны Ozon и Wildberries.

«Наивысший балл смогут получить те площадки, которые действительно заботятся о своих покупателях и прикладывают максимум усилий, чтобы мы им доверяли», — подчеркнул Протасов.

Он отметил, что рейтинг будет оценивать соответствие 30 критериям. Прежде всего, внимание уделят безопасности и качеству товаров, технологичности площадки, добросовестному отношению к персональным данным покупателей, информированию пользователей и реакции на обратную связь.

«Борьба с контрафактом — это еще одна важная цель нашего проекта с маркетплейсами. Товар, документы на который не подтверждают его безопасность, должен быть изъят из продажи. Такой порядок несомненно повышает доверие покупателей к площадкам, на которых они приобретают товары», — сообщил Скрыпник.

Директор Росаккредитации отметил, что новый сервис поможет бороться с гринвошингом — злоупотреблением приставками «эко», «био» и «органик». Теперь, если товары не будут иметь подтверждающих сертификатов, то маркетплейс получит низкий рейтинг.

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Ведомства указывают, что внедрение проекта позволит выделиться самым добросовестным площадкам, что повысит уровень доверия к ним у покупателей. Дата запуска сервиса пока не сообщается.