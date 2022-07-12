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Айтишники могут лишиться отсрочки от армии

Источник:
Sibnet.ru
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Полка с военной обувью
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Минцифры обеспокоилось тем, что работа в IT-отрасли стала легким и популярным способом избежать армии. Министерство намерено ужесточить порядок присвоения компаниям статуса IT-организаций и таким образом ограничить «раздачу» отсрочек от армии и других льгот.

Минцифры рассмотрит вероятность ужесточения правил аккредитации IT-компаний 1 августа, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в министерстве. Это может снизить количество компаний, получающих льготы, и число предоставляемых отсрочек от армии для специалистов отрасли.

«Система аккредитации IT-компаний действительно нуждается в корректировке. Сейчас ее можно получить и подавать заявления на получение отсрочек от армии сотрудников фактически в уведомительном режиме. Этим активно пользуются, в частности, банки и госкомпании, где IT-отделы действительно очень велики», — цитирует издание эксперта Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карена Казаряна.

Казарян отметил, что сейчас на налоговые и кредитные льготы могут получить компании, в чьем общем обороте не менее 90% выручки составляют продажи IT. Однако доля сотрудников, занятых непосредственно разработкой, нигде не оговорена.

Отсутствие четкого критерия определения IT-компании не дает возможности отделить высокотехнологичную компанию от непрофильной. Например, стартапы, занимающиеся разработкой IT на средства инвесторов, но не генерирующие выручки, находятся в непонятном с юридической точки зрения состоянии.

Какие банки выдают IT-ипотеку

На текущий момент, чтобы получить статус IT-компании и воспользоваться льготами, организации достаточно подать соответствующее заявление и подтвердить род занятий Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД). Критерия отделения высокотехнологичных компаний от остальных нет.

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Топ комментариев

GammiPluh

А он не хочет уменьшения населения Польши до 2 млн?)

volmen

Пшеки всё надеяться на реванш, как сказа дедушка Ленин ещё сто лет назад "... политические проститутки".

Home Sapiens

чет призывом к геноциду попахивает

nifnif

повылезали старые бзд... после 60 на пенсию и сидеть тихо сопеть в тряпочку