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Опубликован список банков-участников программы IT-ипотеки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минцифры опубликовало на своем сайте список банков, участвующих в программе льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. Всего в списке 52 кредитных учреждения.

Максимальная сумма кредита по льготной ипотеке для IT-специалистов в регионах с населением более миллиона человек сейчас составляет 18 миллионов рублей, для других регионов — 9 миллионов. Планируется, что общая сумма выданных кредитов составит около 240 миллиардов рублей.

«Сотрудники IT-компаний, сейчас в списке получателей меры поддержки около 9 тысяч организаций, могут обратиться в любой из банков. Ставка по льготной ипотеке не превысит 5%. При этом мы предусмотрели для регионов возможность снижать ставку за счет привлечения собственного бюджета», — отметил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Власти полагают, что новая программа льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний позволит в сложившейся непростой экономической ситуации поддержать сектор информационных технологий и создать комфортные условия для улучшения жилищных условий работников отрасли.

Минцифры также запустило сайт по льготной ипотеке для специалистов из IT-сферы. На сайте можно узнать, входит ли компания в перечень организаций, которые отвечают условиям льготной ипотеки. Здесь работает поиск по ИНН и названию компании

Также можно посмотреть список банков, в которые можно обратиться, проверить условия программы, ознакомиться с требованиями к заемщикам.

Кому доступна IT-ипотека

Оформить льготную ипотеку могут сотрудники IT-компаний, соответствующие следующим критериям:

  • российское гражданство;
  • работа в аккредитованной IT-компании, которая пользуется налоговыми льготами;
  • возраст от 22 до 44 лет включительно;
  • зарплата (до вычета НДФЛ): от 150 тысяч рублей в городах-миллионниках и от 100 тысяч рублей для сотрудников организаций из других населенных пунктов. Учитывается размер за последние три месяца до обращения за кредитом.

Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры (в том числе на этапе строительства) или частного дома от застройщика или для покупки земельного участка с дальнейшим строительством дома. Первоначальный взнос составляет 15%.

По оценке Минцифры, до 2024 года программой льготной ипотеки смогут воспользоваться не менее 50 тысяч специалистов.

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Wolf Hound

Поздно начали проверять что то.

Uynachalnica

Ну, Чубайс это заслужил еще более 30 лет назад, вопрос в том, почему российские правоохранительные органы...

staff850

Радость то какая, дед снова будет строить туалеты, вывозить дрова бабушкам и вновь рассказывать что кругом...

ifhbrjd

Их тоже надо проверить на коррупцию. Вся страна знала - а они нет. Фантастика!