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WhatsApp позволит скрыть онлайн‑статус

Источник:
Sibnet.ru
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Иконка WhatsApp на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

Пользователи WhatsApp в скором времени получат возможность скрывать онлайн-статус от собеседников. Статус «В сети» можно скрыть от всех пользователей мессенджера или сделать доступным только контактам.

Портал WABetaInfo обнаружил в бета-версии WhatsApp следы разработки опции, позволяющей скрыть статус «В сети» и последнее время активности от части пользователей. Закрыть информацию можно от всех клиентов приложения или выставить те же настройки, что и для отображения времени последней активности.

Отмечается, что скрыть свой статус сетевой активности можно будет и от отдельных контактов, но пользователь не сможет просматривать онлайн-статус тех, кому запретил просмотр собственных данных.

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В ближайшее время WhatsApp сделает функцию доступной для бета-тестеров на всех поддерживаемых платформах. О сроках выхода новой опции на широкую аудиторию пока не сообщается.

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А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))

Alhazred

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