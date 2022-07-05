Пользователи WhatsApp в скором времени получат возможность скрывать онлайн-статус от собеседников. Статус «В сети» можно скрыть от всех пользователей мессенджера или сделать доступным только контактам.

Портал WABetaInfo обнаружил в бета-версии WhatsApp следы разработки опции, позволяющей скрыть статус «В сети» и последнее время активности от части пользователей. Закрыть информацию можно от всех клиентов приложения или выставить те же настройки, что и для отображения времени последней активности.

Отмечается, что скрыть свой статус сетевой активности можно будет и от отдельных контактов, но пользователь не сможет просматривать онлайн-статус тех, кому запретил просмотр собственных данных.

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В ближайшее время WhatsApp сделает функцию доступной для бета-тестеров на всех поддерживаемых платформах. О сроках выхода новой опции на широкую аудиторию пока не сообщается.