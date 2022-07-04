СБП запустит новый способ приема платежей через NFC

Система быстрых платежей (СБП) тестирует прием оплаты чрез NFC на смартфоне продавца. Новый сценарий позволит совершать бесконтактные платежи между телефонами и будет доступен для обладателей Android и iPhone.

Национальная система платежных карт (НСПК) протестировала оплату по технологии SoftPOS, когда смартфон продавца используется в качестве банковского терминала, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей организации.

«Прием оплаты по SoftPOS может быть использован в различных торгово-сервисных предприятиях. Уверены, что он будет востребован в том числе предприятиями малого и среднего бизнеса, так как позволяет превратить смартфон на базе операционной системы Android с NFC-модулем в мобильный терминал», — пояснили в НСПК.

Оплата происходит через приложение «СБПэй», никакого дополнительного софта устанавливать не нужно. Чтобы провести платеж, достаточно поднести смартфон к устройству-терминалу после чего на нем автоматически откроется окно браузера с выбором банка клиента и страницей подтверждения операции.

Новинку успешно протестировал «Делобанк», он планирует ее промышленное внедрение. Банк ВТБ в ближайшее время собирается запустить функцию бесконтактной оплаты по NFC через «СБПэй» для клиентов малого и среднего бизнеса.

Сбер ввел комиссию за переводы

«СБПэй» — система мобильных платежей на базе Системы быстрых платежей (СБП) Банка России. Приложение может быть использовано для оплаты с помощью QR-кодов, кнопок на сайтах или по номеру телефона. На 1 июля к нему подключено 114 российских банков.