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Сбер ввел комиссию за переводы через приложения других банков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбер с 1 июля вводит комиссию в 1,25% за переводы на карты других банков через их приложения или сайты.

Минимальный размер комиссии составит 30 рублей, максимальный — 150 рублей. Комиссия будет взиматься в той валюте, в которой открыт счет в Сбербанке.

В Сбербанке ранее поясняли, что проводят «тарификацию по таким операциям в соответствии с практикой других банков, которые давно ограничили такие переводы комиссией».

«Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов», — отмечали в Сбере.

При этом клиенты Сбербанка по-прежнему могут отправлять внутри банка до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии в «Сбербанк онлайн». Также можно переводить без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц клиентам других банков через Систему быстрых платежей.

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