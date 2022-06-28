WhatsApp получит новые функции

Пользователи WhatsApp на iOS и веб-версии мессенджера смогут «молча» покинуть группы, не уведомляя никого кроме администраторов сообществ. Ранее такая возможность была анонсирована только для Android.

Пользователь увидит надпись «Только администраторы группы будут уведомлены о вашем выходе из группы» в случае ухода из переписки, сообщает специализированный портал WABetaInfo. Опция находится в стадии бета-теста.

Версия WhatsApp для Android получит новую функцию, позволяющую просматривать список бывших участников группы. Вероятнее всего, он будет находиться вместе с перечнем текущих подписчиков.

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Дата выхода опции просмотра бывших участников сообщества пока неизвестна. Функция находится на стадии ранней разработки и недоступна даже для бета-тестирования.