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#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

WhatsApp получит новые функции

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи WhatsApp на iOS и веб-версии мессенджера смогут «молча» покинуть группы, не уведомляя никого кроме администраторов сообществ. Ранее такая возможность была анонсирована только для Android.

Пользователь увидит надпись «Только администраторы группы будут уведомлены о вашем выходе из группы» в случае ухода из переписки, сообщает специализированный портал WABetaInfo. Опция находится в стадии бета-теста.

Версия WhatsApp для Android получит новую функцию, позволяющую просматривать список бывших участников группы. Вероятнее всего, он будет находиться вместе с перечнем текущих подписчиков. 

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Дата выхода опции просмотра бывших участников сообщества пока неизвестна. Функция находится на стадии ранней разработки и недоступна даже для бета-тестирования.

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Топ комментариев

GammiPluh

Так это дефолт платежной системы США, а не экономики России. Называть вещи нужно своими именами.

pepelmetal

Да пусть заявляют сколько им влезет

Nik3316

"Бумагу белую не делаем и ленты для кассовых аппаратов."...уже давно делаем, очнись)т.е. если сейчас...

Nik3316

"скажи чучело или я тебе..." ахахахаха ну правдо чучело))))))) ну д.... (с.) Лаврова )))))))))))))