WhatsApp станет онлайн-магазином

Пользователи WhatsApp получит возможность совершать заказы внутри переписки с владельцами бизнеса.

Пользователи смогут выбирать представленные товары и услуги, а также наблюдать за списком покупок и общей суммой виртуальной корзины. Когда заказ будет готов, он автоматически появится в чате с магазином, где был создан.

Совершать заказы можно будет только у предприятий, использующих WhatsApp Business. В ближайшее время инструмент будет доступен компаниям, использующим бета-версию WhatsApp для ПК, пишет WABetaInfo.

В дальнейшем возможности онлайн-магазина также станут доступны и пользователям WhatsApp Business на Android и iOS. Аналогичные возможности есть в мессенджере Telegram, однако там для совершения заказов используются специальные боты.