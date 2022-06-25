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WhatsApp станет онлайн-магазином

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи WhatsApp получит возможность совершать заказы внутри переписки с владельцами бизнеса.

Пользователи смогут выбирать представленные товары и услуги, а также наблюдать за списком покупок и общей суммой виртуальной корзины. Когда заказ будет готов, он автоматически появится в чате с магазином, где был создан.

Совершать заказы можно будет только у предприятий, использующих WhatsApp Business. В ближайшее время инструмент будет доступен компаниям, использующим бета-версию WhatsApp для ПК, пишет WABetaInfo.

В дальнейшем возможности онлайн-магазина также станут доступны и пользователям WhatsApp Business на Android и iOS. Аналогичные возможности есть в мессенджере Telegram, однако там для совершения заказов используются специальные боты.

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