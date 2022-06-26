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Ассистент Amazon начнет говорить голосами умерших близких

Источник:
Sibnet.ru
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Демонстрационный стенд Amazon Alexa
Фото: © Raysonho / Creative Commons CC0 1.0

Умные колонки Amazon научатся клонировать человеческие голоса и разговаривать от имени умерших родственников. По мнению разработчиков, искусственный интеллект хоть и не cможет избавить от горечи утраты, но позволит сохранить воспоминания.

Старший вице-президент Amazon Рохит Прасад на конференции Re:Mars анонсировал функцию клонирования голоса, позволяющую изменять тембр голосового помощника Alexa на реальный человеческий. Для обучения ему требуется короткая аудиозапись, не дольше минуты.

В демонстрационном ролике, показанном на конференции, ребенок попросил умную колонку о том, чтобы бабушка дочитала ему сказку, Alexa согласилась своим стандартным тембром и перешла на более мягкий голос, имитируя человека. 

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Функция клонирования голоса находится в разработке и пока неизвестна дата ее полноценного анонса. Несмотря на возможные этические сложности, Прасад уверен, что она позволит увековечить память об ушедших и это особенно актуально после эпидемии COVID-19.

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