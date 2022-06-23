«Яндекс» ухудшил подписку «Плюс»

«Яндекс» скорректировал условия предоставления платной подписки «Плюс». Теперь подписчики базового тарифа могут подключить к одному аккаунту не более двух устройств.

Согласно новым правилам, один аккаунт со стандартной подпиской «Плюс» за 199 рублей в месяц может быть активен не более чем на двух устройствах, например, ПК и смартфоне, а одновременное воспроизведение видео или аудио возможно только на одном.

В случае если пользователь привязал более двух устройств, то, по новым правилам, «Яндекс» вправе это считать согласием на автоматическое подключение более дорогой подписки «Плюс Мульти» за 299 рублей по окончании действия текущего плана. Она позволит активировать один аккаунт на 10 устройствах.

Изменить количество привязанных устройств можно в управлении подпиской.

«Яндекс Плюс» — подписочный сервис, предоставляющий доступ к «Яндекс Музыке», просмотру фильмов и сериалов на «Кинопоиске» и предоставляет выгодные условия при использовании других сервисов «Яндекса», например, такси и маркетплейса.