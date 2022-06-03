Браузер Tor у многих ассоциируется с доступом в «секретный» Даркнет и чем-то запрещенным. Однако прежде всего это инструмент анонимности, обеспечивающий приватность и дающий возможность обойти цензуру в интернете. Насколько правомерно его использование и почему с ним борются в России?

До недавнего времени Tor можно было без проблем скачать на главной странице проекта, но по решению суда она теперь внесена в перечень запрещенной в России информации и недоступна.

В чем особенность браузера Tor

Название Tor происходит от аббревиатуры «The Onion Router» — «луковый маршрутизатор». Аналогию с луком он получил из-за особенности маршрутизации и шифрования запросов.

Tor пропускает запрос через несколько типов серверов. Первым идет сторожевой узел, он шифрует данные и передает дальше нескольким узлам-посредникам, кодирующим информацию перед последующей передачей, а в конце он попадает на выходной узел, соединяющий браузер с целевым сайтом.

Из-за шифрования на каждом этапе передачи данных и возникла аналогия с чешуйками лука. Каждый узел это не специальный выделенный сервер, а компьютер обычного пользователя, добровольно предоставившего его для участия в Сети.

Луковая маршрутизация позволяет сохранить анонимность в интернете, многократное шифрование запроса при передаче делает бессмысленным перехват данных, а сокрытие реального местоположения пользователя позволяет обойти региональные ограничения.

Как используют Tor на практике

Луковая маршрутизация позволила создавать соответствующие сайты. Они имеют псевдодоменную зону .onion и из-за многократного шифрования запросов реальное местоположение таких ресурсов вычислить сложно. Именно эти сайты легли в основу современного Даркнета — анонимного интернета.

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Tor, благодаря простоте установки и отсутствию сложных настроек, стал основным браузером для выхода в Даркнет, поиска запрещенного контента, услуг и товаров. Но, вопреки сложившемуся мнению, он используется не только преступниками.

Обычные сайты он тоже открывает. Браузер Tor используют люди, любящие приватность. Он позволяет обойти региональные ограничения ресурсов за счет сокрытия местоположения пользователя и не делится данными ни с кем, особенно с рекламными трекерами.

На данный момент на законодательном уровне нет запретов для использования обычными пользователями браузера Tor и подобных ресурсов. Однако инициативы о запрете пользования средствами доступа к запрещенным на российской территории сайтам и контенту регулярно возникают, и вполне вероятно, что вскоре появится новая правовая норма.

За что блокируют Tor в России

Проблемы у Tor начались в декабре 2021 года. Роскомнадзор заблокировал доступ к главному сайту браузера. Вердикт Саратовского районного суда о внесении ресурса в реестр запрещенной информации был вынесен еще в 2017 году, но его исполнили только спустя четыре года.

Причиной блокировки стал не сам браузер, а описание на сайте методов обхода блокировок ресурсов с его помощью и получения доступа к незаконной информации. Суд признал распространяемую в браузере информацию незаконной, а само приложение «позволяющим получить доступ к запрещенному контенту и способствующим совершению уголовных преступлений».

Блокировка доступа к главной странице затруднила скачивание браузера, но существуют методы ее обхода и возможность загрузить установщик со сторонних сайтов. Саратовский областной суд отменил 19 мая 2022 года решение суда первой инстанции и направил материалы дела на повторное рассмотрение.

Роскомнадзор 31 мая потребовал от Google LLC удалить Android-версию Tor Browser из магазина Google Play для российских пользователей. Решение суда пока не исполнено и браузер все еще доступен для скачивания.

Проблемы у Tor не только в России. Он заблокирован в 15 странах, в их числе Белоруссия, Ирак, Иран, Китай, КНДР, Туркменистан, Мьянма, Турция и Казахстан. По данным разработчиков, его ежедневно используют более 300 тысяч россиян — это 15% от всей аудитории браузера.