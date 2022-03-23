НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Пять неочевидных возможностей Telegram

Источник:
Sibnet.ru
311 0
Логотип Telegram на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru
Telegram становится все популярнее и уже обогнал по количеству пользователей WhatsApp. Мессенджер умеет не только отправлять и принимать сообщения, но и звонить, совершать видеозвонки и устраивать онлайн-конференции. Он поддерживает все виды файлов и способен воспроизводить некоторые из них.

Несмотря на обилие базовых функций, существует ряд неочевидных возможностей Telegram, способных сделать его использование еще удобнее и эффективнее.

Отложенные и беззвучные сообщения

Если пользователь боится побеспокоить собеседника сообщением или отвлечь его, то можно отправить его без звука уведомления. Для этого в мобильной версии нужно удерживать стрелочку отправки некоторое время, пока не появится контекстное меню и выбрать «Отправить без звука». На ПК это меню вызывается правой кнопкой мыши.

В этом же меню есть возможность установить время отложенной отправки сообщения. Текст можно написать заранее и выбрать дату и время отправки. Это удобно, когда, например, есть опасения оказаться без доступа к интернету, но присутствует необходимость отправить важное сообщение в определенное время.

Беззвучные сообщения поступают собеседнику так, как будто у него включен режим «Без звука», а отложенные имеют стандартное системное уведомление.

«Избранное» для хранения и напоминаний

Возможность отправить сообщение самому себе — не редкость. Однако в Telegram таким образом можно хранить файлы объемом до 1,5 Гб практически в неограниченном количестве. Речь об особом чате «Избранное».

Найти чат «Избранное» просто. В приложении кликнуть за значок меню в левом верхнем углу (три плоски), и в открывшемся списке будет «Избранное». При клике на название, чат откроется. 

Использование «Избранного» позволяет быстро перемещать данные между телефоном и ПК. Для этого достаточно открыть приложение Telegram на ПК или веб-версию на чужом компьютере и скачать файлы из своего чата. Или наоборот — загрузить их в «Избранное» для использования на смартфоне. 

Способ удобен тем, что для передачи не нужен провод и даже подключение к сети. «Избранное» хранится постоянно и доступно в любой точке мира.

Чат «Избранное» можно использовать в качестве менеджера напоминаний. Для этого достаточно отправить самому себе отложенное сообщение и оно придет в указанное время.

Папки для чатов

Обилие групп, ботов и личных переписок приводит к тому, что найти нужный чат бывает непросто. В таком случае помогут папки, тем более, что некоторые из них имеют умную фильтрацию.

Чтобы активировать папки, нужно зайти в «Настройки, «Папки» и выбрать «Создать новую папку». Придумать название, отметить нужные чаты и применить настройки.

Telegram создаст не одну папку, а сразу три. Помимо пользовательского каталога, появятся «Новые» и «Личные». Эти папки имеют автоматическую фильтрацию.

В «Новые» попадают все чаты, имеющие непрочитанные сообщения, после прочтения они исчезают, и папка становится пустой. В «Личные» только переписки с пользователями.

Таймкоды на видео

Если поделиться ссылкой на ролик в YouTube и указать время, то собеседник начнет просмотр именно с указанного места. Это удобно, если хочется поделиться конкретным моментом ролика и не заставлять пользователя смотреть его целиком.

Для отправки таймкода в Telegram достаточно после ссылки на ролик в YouTube указать время через двоеточие, например, 12:03 — двенадцатая минута, третья секунда. Если между ссылкой и временем написать какой-либо текст, то мессенджер все равно корректно распознает отметку и начнет воспроизведение с указанного момента.

Возможности стриминга появились в Telegram

Секретные чаты

Пользователи, предпочитающие максимально конфиденциальное общение, могут воспользоваться секретными чатами в Telegram. Они обеспечивают дополнительное шифрование и имеют ряд функций, предохраняющих от утечки данных.

Сообщения в секретных чатах нельзя пересылать, переписка удаляется через заданный интервал времени, файлы самоуничтожаются, а сделать скриншот беседы стандартными средствами смартфона невозможно.

В последних версиях мессенджера возможность создания секретного чата и переписки в нем есть только в мобильном приложении Telegram, что дополнительно обеспечивает его конфиденциальность. В списке чатов на ПК даже не отображаются активные секретные чаты.

Для создания секретного чата в мобильном приложении нужно зайти в профиль контакта и найти в меню функцию «Начать секретный чат». В мессенджере появится дополнительная переписка с выбранным пользователем, она выделяется ярко-зеленым цветом и пиктограммой замка.

Еще по теме
Веб‑версия WhatsApp сможет работать без смартфона
Глобальный сбой произошел в работе Telegram
Роскомнадзор прокомментировал сбои WhatsApp в России
Родительский контроль появится в Instagram
смотреть все
Хайтек #Соцсети #Софт
Как сделать
Как навсегда отключить обновления Windows
23.03.22, 14:16
1843
3
Как перенести данные с «Google Диска» на «Яндекс.Диск»
Экспорт данных Google Диска может потребоваться в связи с невозможностью продления подписки на сервис
21.03.22, 10:18
410
0
Как вернуть поиск «Яндекс» в Firefox
Простой способ вернуть поиск «Яндекса» в браузер Mozilla Firefox без использования сторонних расширений и программ
15.03.22, 16:01
4827
1
Что такое гибернация в Windows 10 и как ее отключить
Этот режим очень похож на сон, а выход из него значительно быстрее обычного включения компьютера, но у него есть и минусы
13.03.22, 22:43
2670
0
Как перенести библиотеку из Spotify в Яндекс.Музыку
Некоторые пользователи Spotify всерьез задумались о переходе на Яндекс.Музыку после приостановки продления подписки Premium
11.03.22, 17:56
3247
2
Как выбрать
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
02.03.22, 20:16
6466
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
6346
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
9582
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
10201
2
Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду
Новогодние гирлянды делают елки ярче и праздничней. Как выбрать самую лучшую для украшения елки?
23.12.21, 12:28
8740
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

krasprol

Вот только наши деды,в первую очередь, думали о стране и делали всё для страны и её народа, а не набивали...

Disobedient

Какая радостная и грустная одновременно новость. Радостно что избавились наконец от этого проклятия....

seekeer

По этой логике отменить все выборы в условиях кризиса( хотя в них кто верит). Всем руководителям отделений...

Disobedient

Зато когда написал что рубль в отличии от доллара сырьем обеспечен, меня тут заклевали. "Да ты не понимаешь...