Пять неочевидных возможностей Telegram

Telegram становится все популярнее и уже обогнал по количеству пользователей WhatsApp. Мессенджер умеет не только отправлять и принимать сообщения, но и звонить, совершать видеозвонки и устраивать онлайн-конференции. Он поддерживает все виды файлов и способен воспроизводить некоторые из них.

Несмотря на обилие базовых функций, существует ряд неочевидных возможностей Telegram, способных сделать его использование еще удобнее и эффективнее.

Отложенные и беззвучные сообщения

Если пользователь боится побеспокоить собеседника сообщением или отвлечь его, то можно отправить его без звука уведомления. Для этого в мобильной версии нужно удерживать стрелочку отправки некоторое время, пока не появится контекстное меню и выбрать «Отправить без звука». На ПК это меню вызывается правой кнопкой мыши.

В этом же меню есть возможность установить время отложенной отправки сообщения. Текст можно написать заранее и выбрать дату и время отправки. Это удобно, когда, например, есть опасения оказаться без доступа к интернету, но присутствует необходимость отправить важное сообщение в определенное время.

Беззвучные сообщения поступают собеседнику так, как будто у него включен режим «Без звука», а отложенные имеют стандартное системное уведомление.

«Избранное» для хранения и напоминаний

Возможность отправить сообщение самому себе — не редкость. Однако в Telegram таким образом можно хранить файлы объемом до 1,5 Гб практически в неограниченном количестве. Речь об особом чате «Избранное».

Найти чат «Избранное» просто. В приложении кликнуть за значок меню в левом верхнем углу (три плоски), и в открывшемся списке будет «Избранное». При клике на название, чат откроется.

Использование «Избранного» позволяет быстро перемещать данные между телефоном и ПК. Для этого достаточно открыть приложение Telegram на ПК или веб-версию на чужом компьютере и скачать файлы из своего чата. Или наоборот — загрузить их в «Избранное» для использования на смартфоне.

Способ удобен тем, что для передачи не нужен провод и даже подключение к сети. «Избранное» хранится постоянно и доступно в любой точке мира.

Чат «Избранное» можно использовать в качестве менеджера напоминаний. Для этого достаточно отправить самому себе отложенное сообщение и оно придет в указанное время.

Папки для чатов

Обилие групп, ботов и личных переписок приводит к тому, что найти нужный чат бывает непросто. В таком случае помогут папки, тем более, что некоторые из них имеют умную фильтрацию.

Чтобы активировать папки, нужно зайти в «Настройки, «Папки» и выбрать «Создать новую папку». Придумать название, отметить нужные чаты и применить настройки.

Telegram создаст не одну папку, а сразу три. Помимо пользовательского каталога, появятся «Новые» и «Личные». Эти папки имеют автоматическую фильтрацию.

В «Новые» попадают все чаты, имеющие непрочитанные сообщения, после прочтения они исчезают, и папка становится пустой. В «Личные» только переписки с пользователями.

Таймкоды на видео

Если поделиться ссылкой на ролик в YouTube и указать время, то собеседник начнет просмотр именно с указанного места. Это удобно, если хочется поделиться конкретным моментом ролика и не заставлять пользователя смотреть его целиком.

Для отправки таймкода в Telegram достаточно после ссылки на ролик в YouTube указать время через двоеточие, например, 12:03 — двенадцатая минута, третья секунда. Если между ссылкой и временем написать какой-либо текст, то мессенджер все равно корректно распознает отметку и начнет воспроизведение с указанного момента.

Секретные чаты

Пользователи, предпочитающие максимально конфиденциальное общение, могут воспользоваться секретными чатами в Telegram. Они обеспечивают дополнительное шифрование и имеют ряд функций, предохраняющих от утечки данных.

Сообщения в секретных чатах нельзя пересылать, переписка удаляется через заданный интервал времени, файлы самоуничтожаются, а сделать скриншот беседы стандартными средствами смартфона невозможно.

В последних версиях мессенджера возможность создания секретного чата и переписки в нем есть только в мобильном приложении Telegram, что дополнительно обеспечивает его конфиденциальность. В списке чатов на ПК даже не отображаются активные секретные чаты.

Для создания секретного чата в мобильном приложении нужно зайти в профиль контакта и найти в меню функцию «Начать секретный чат». В мессенджере появится дополнительная переписка с выбранным пользователем, она выделяется ярко-зеленым цветом и пиктограммой замка.