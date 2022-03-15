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Возможности для стриминга появились в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Telegram отменил ограничение на количество зрителей видеотрансляций и добавил возможность ведения стримов с использованием профессиональных сторонних инструментов в новой версии для iOS и macOS. 

Специализированные программы, такие как OBS Studio или XSplit Broadcaster, позволяют пользоваться профессиональными инструментами управления трансляциями. Теперь любой канал можно использовать для телевещания, сообщается на официальном сайте Telegram.

Чтобы использовать стороннюю программу, нужно создать новый видеочат и начать трансляцию в группе, нажать «Начать с помощью» и вставить туда клиентскую ссылку из OBS Studio или XSplit Broadcaster.

Сторонние приложения позволяют стримерам использовать зеленые экраны, накладывать изображения на видеопоток трансляции и использовать средства для продвижения своих блогов и заработка. Такие программы дают возможность вести трансляцию на несколько платформ одновременно.

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