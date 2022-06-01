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TikTok уберет лишнее с экрана

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон с логотипом TikTok
Фото: Olivier Bergeron / Unsplash License

TikTok тестирует функцию Clear Mode («Чистый режим»). Она убирает с экрана лишние элементы интерфейса и позволяет сосредоточиться на просмотре, не отвлекаясь на ненужные надписи.

Консультант по социальным сетям Мэтт Наварра поделился в Twitter первыми скриншотами чистого режима. Участники бета-теста могут вызвать соответствующий пункт меню нажатием на ролик, он будет находиться по «Добавить в Избранное» (Add to Favorites).

При активации чистый режим убирает с экрана имена и подписи. Пользователи дополнили в комментариях к посту Наварры, что у них пропадают лайки, кнопки «Нравится», «Комментарии» и «Поделиться», а на экране остается только сам ролик.

Чистый режим будет полезен, когда имена пользователей и подписи роликов загораживают видео и мешают просмотру. Однако он может быть негативно встречен авторами контента — зачастую в описаниях содержится реклама, приносящая им заработок.

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TikTok не комментирует тестирование и его результаты. Дата полноценного релиза чистого режима для всех пользователей социальной сети пока не сообщается.

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