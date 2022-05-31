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Роскомнадзор опроверг замедление трафика YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube, трафик сервиса в России не ограничивается, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Роскомнадзор начал замедлять в России трафик YouTube. В частности, первым регионом, на котором тестировалось замедление западной площадки, якобы стала Якутия.

«В отношении лиц, распространивших недостоверную и непроверенную информацию, будут приняты установленные законом меры», — отмечается в сообщении Роскомнадзора.

Блокировку YouTube начали обсуждать в России после того, как сервис ограничил доступ к каналам ряда российских СМИ, а также к каналу Госдумы. Роскомнадзор указывал, что YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации.

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nicollaich

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Alhazred

Самоходный дед на перфокартах ))) Так его в штатах называют

Alhazred

Таких независимых наблюдателей как турки и даром не нать.

ecima

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