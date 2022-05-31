Роскомнадзор опроверг замедление трафика YouTube

Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube, трафик сервиса в России не ограничивается, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Роскомнадзор начал замедлять в России трафик YouTube. В частности, первым регионом, на котором тестировалось замедление западной площадки, якобы стала Якутия.

«В отношении лиц, распространивших недостоверную и непроверенную информацию, будут приняты установленные законом меры», — отмечается в сообщении Роскомнадзора.

Блокировку YouTube начали обсуждать в России после того, как сервис ограничил доступ к каналам ряда российских СМИ, а также к каналу Госдумы. Роскомнадзор указывал, что YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации.