Netflix отключил сервис на территории России

Онлайн-кинотеатр Netflix подтвердил отключение своего сервиса на территории России. Представитель компании уточнил, что такая мера является «последним шагом в процессе ухода с российского рынка».

Netflix 6 марта объявил о приостановке деятельности на территории России, объяснив решение проведением спецоперации на Украине. 27 мая сервис перестал открываться у пользователей из России без VPN.

Компания отметила, что задержка с недоступностью сервиса связана с ожиданием платежного цикла — онлайн-кинотеатр ожидал момента окончания ранее оплаченных российских подписок.

После их завершения сайт стал полностью недоступным. На данный момент Netflix в России можно пользоваться только через сервисы VPN.