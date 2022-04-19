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Губка Боб и Черепашки-ниндзя покидают Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: pobre.ch / Attribution License

Вещание телеканалов Paramount в России с 20 апреля прекратится, сообщает пресс-служба компании.

Среди недоступных каналов окажутся развлекательные Paramount Comedy, MTV Russia, MTV Live HD, а также подростковые и детские Nickelodeon, NickToons, Nick Jr. На этих каналах выходили такие шоу, как «Губка Боб Квадратные Штаны», «Котопес», «Ох, уж эти детки!», «Черепашки-ниндзя».

Ранее в России приостановили работу крупнейшие развлекательные платформы Netflix, Amazon Prime Video, Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures, WarnerMedia, CNN, HBO и HBO Max.

Также недавно к санкциям против России присоединился Discovery — компания остановила российское вещание 15 кабельных каналов, включая популярные Discovery Channel и Animal Planet.

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