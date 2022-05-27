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Сохранение исчезающих сообщений появится в WhatsApp

Источник:
Sibnet.ru
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WhatsApp работает над сохранением исчезающих сообщений. Они по-прежнему будут автоматически пропадать из переписок, но удержатся в специальном разделе профиля.

Портал WABetaInfo обнаружил следы разработки раздела для хранения исчезающих сообщений, он будет находиться в карточке контакта или группы. Перейти в «Сохраненные сообщения» можно будет по нажатию на название переписки или ник. 

Новая опция позволит уберечь сообщения от удаления, если в них содержится важная информация, например, контактные данные или фото. При этом логика исчезающих постов не будет нарушена — из переписки они пропадут.

Фото: © WABetaInfo

Сейчас исчезающие сообщения WhatsApp бесследно удаляются через заданный промежуток времени. Это могут быть сутки, неделя или 90 дней после отправки.

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